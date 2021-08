Bericht: FC Chelsea mit Inter Mailand über Lukaku-Transfer einig - Über 100 Millionen Euro Ablöse?

Dem Sender Sky Sport zufolge arbeiteten die beiden Vereine noch an letzten Details. Für Lukaku wäre der Wechsel eine Rückkehr zu den Blues. In der Saison 2011/2012 stand der heute 28-Jährige bereits in einigen Spielen für Chelsea auf dem Platz, allerdings ohne Torerfolg. Später verlieh ihn der Klub zu West Bromwich Albion.

Inter Mailand mit Sparkurs

Lukaku gewann mit Inter in der zurückliegenden Saison den Titel in der italienischen Serie A. Die Nerazzurri lösten damit Dauermeister Juventus Turin ab. Der vom chinesischen Unternehmer Steven Zhang geführte Klub hat Geldsorgen. Der Sparkurs des Chinesen hatte nach dem Titelgewinn zum Ende der Zusammenarbeit mit Meister-Coach Antonio Conte geführt. Seitdem sitzt Lazio-Rom-Legende Simone Inzaghi auf der Trainerbank.

Nach der Europameisterschaft, bei der Lukaku in fünf Spielen vier Mal erfolgreich war, stieg Lukaku zuletzt wieder ins Training des italienischen Meisters ein, für den er in den zurückliegenden zwei Jahren 64 Tore in 95 Spielen erzielte. Inter startet am 21. August mit einem Heimspiel gegen Genua CFC in die neue Saison der Serie A.