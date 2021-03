Bericht: FC Liverpool verliert Klopp-Liebling Georginio Wijnaldum an FC Barcelona

Der FC Liverpool hat den Transfer-Poker um Mittelfeld-Ass Georginio Wijnaldum offenbar verloren. Der 30 Jahre alte Niederländer wird eines Berichts der englischen Zeitung Times zufolge seinen Vertrag beim englischen Meister nicht verlängern, den Verein ablösefrei verlassen - und zu einem anderen europäischen Schwergewicht wechseln, dem FC Barcelona . Wijnaldum wäre der erste Transfer unter dem vor zwei Wochen neugewählten Barca-Präsidenten Joan Laporta . Dem Bericht zufolge soll die Verpflichtung auch ein Vertrauensbeweis des neuen Bosses gegenüber Trainer Ronald Koeman sein. Der Landsmann des angeblichen Neuzugangs stand wegen ausbleibender Erfolge, wie zuletzt etwa dem Aus in der Champions-League im Achtelfinale (gegen PSG), immer wieder in der Kritik.

Was für Messi-Klub Barcelona ein Top-Transfer wäre, ist für die Reds nicht nur in finanzieller Hinsicht (eine mögliche Ablöse von ungefähr 35 Millionen Euro geht verloren) ein Riesen-Verlust: Wijnaldum gehörte zu den Lieblingen des deutschen LFC-Trainers Jürgen Klopp, der den Mittelfeld-Leistungsträger im Jahr nach der Übernahme des Trainerjobs beim aktuellen englischen Meister verpflichtet hatte. Wijnaldum kostete 27.5 Millionen Euro Ablöse, als der heute 30-Jährige von Newcastle United verpflichtet wurde - und zahlte diese in Form von Top-Leistungen zurück: 226 Mal lief der Nationalspieler bisher für Liverpool auf (22 Tore, 16 Torvorlagen) und war ein jeweils elementarer Bestandteil der Mannschaften, die 2019 die Champions League und 2020 die Premier League gewannen.