Bericht: St. Pauli trennt sich nach der Saison von Trainer Jos Luhukay

Nach nur einer Saison beim FC St. Pauli ist für Trainer Jos Luhukay nach Informationen des Kicker wieder Schluss. Die Ablösung des Holländers in diesem Sommer soll intern bereits beschlossene Sache sein, berichtet das Magazin. Der 57-Jährige, der in seiner Laufbahn unter anderem bereits den FC Augsburg und Hertha BSC betreute, hatte mit seinem Team erst am Sonntag den vorzeitigen Klassenerhalt durch ein 1:1 gegen Jahn Regensburg am 33. Spieltag perfekt gemacht. Die Hamburger sind aktuell Tabellen-14.