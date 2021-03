Bericht: Fenerbahce hat Interesse an Bundestrainer Joachim Löw – Wiedersehen mit Mesut Özil?

Kehrt Joachim Löw im Sommer an eine alte Wirkungsstätte zurück? Nach Informationen der Bild hat der erste Verein ein Interesse an den Diensten des scheidenden Bundestrainers, der sein Amt im Sommer im Anschluss an die Europameisterschaft zur Verfügung stellt. Demnach hat der türkische Spitzenverein Fenerbahce Istanbul Löw auf dem Zettel und will sich zeitnah mit dem 61-Jährigen ins Vernehmen setzen. Anzeige

Ein Wechsel vom DFB nach Istanbul wäre nicht ohne Brisanz, denn Löw würde am Bosporus auf Mesut Özil treffen, der nach dem Fiasko der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten war. Zu einer Aussprache mit dem Bundestrainer oder DFB-Direktor Oliver Bierhoff war es seither nicht gekommen. Özil war im Januar ablösefrei vom FC Arsenal zu Fenerbahce gewechselt, fehlt derzeit aber verletzt.

Löw war bereits in der Saison 1998/99 bei Fenerbahce tätig

Für Löw wäre es nicht das erste Engagement bei Fenerbahce. Bereits in der Saison 1998/99 war er am Bosporus tätig, wurde mit dem Klub Dritter in der türkischen Süper Lig. Nun könnte er die gewünschte große Lösung sein, die den traditionsreichen Verein in eine erfolgreiche Zukunft führen soll. Das Vertrauen von Klubpräsident Ali Koc in Trainer Erol Bulut soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge begrenzt sein. Der 46-Jährige steht derzeit mit dem Klub ebenfalls nur auf dem dritten Platz, hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Besiktas.