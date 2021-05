Bericht: Fenerbahce Istanbul buhlt um Joachim Löw - erste Gespräche mit Özil-Klub?

So berichtet die Zeitung Fanatik, dass Vereinspräsident Ali Koc den (Noch-) Bundestrainer wieder in die Türkei holen will - vor allem, um seine Wiederwahl mit einem solchen Top-Transfer abzusichern. Löw gelte demnach als Kandidat Nummer eins, noch vor dem aktuellen Interimstrainer Emre Belözoglu. Auch die Boulevardzeitung Posta greift das Löw-Gerücht auf. Demzufolge habe es sogar schon Gespräche zwischen dem deutschen Trainer und den Verein gegeben. Bereits in der Saison 1998/99 war Löw am Bosporus tätig, wurde mit dem Klub Dritter in der türkischen Süper Lig. Nun könnte er die gewünschte große Lösung sein, die den traditionsreichen Verein in eine erfolgreiche Zukunft führen soll. Im März berichtete bereits die Bild über ein Fenerbahce-Interesse an Löw.