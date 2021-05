Bericht: Florian Kohfeldt und Werder Bremen vor Trennung am Saisonende – Edin Terzic Nachfolge-Kandidat?

Wie die Bild berichtet, seien sich der Klub und der 38-Jährige über die Trennung bereits einig - selbst für den Fall des Bremer Klassenerhalts. Kohfeldts Aussagen nach dem Pokal-Aus hatten dies am Freitag bereits nahe gelegt. "Ich will das Ganze hier, die Saison, vernünftig zu Ende bringen", sagte Kohfeldt - und klang dabei schon sehr noch Abschied. Drei Wochen lang will er jetzt noch einmal alle Kraft in die Rettung investieren - danach dürfte es trotz noch bis 2023 laufenden Vertrages Zeit für Veränderung sein.