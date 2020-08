Bericht: 100 Millionen für Sancho? Fortgeschrittene Gespräche zwischen BVB und Manchester United

Am Montag im ersten Teamtraining bei Borussia Dortmund wirkte Jadon Sancho besonders motiviert. Wusste er da schon, dass ein Wechsel vom BVB zu Manchester United immer konkreter wird? Wie der Guardian am Montagnachmittag berichtet, seien beide Klubs in fortgeschrittenen Gesprächen über einen Wechsel. Demnach soll Manchester United bereit sein, einen Sockelbetrag von 100 Millionen Euro zu bezahlen.

Sancho würde somit zum teuersten Engländer der Geschichte. Doch mit den 100 Millionen Euro wäre der 20-Jährige noch nicht abbezahlt. Der BVB fordert insgesamt 120 Millionen Euro für seinen Superstar - und soll sie auch bekommen. Wie der Guardian berichtet, soll der BVB in den kommenden zwei bis drei Jahren noch weitere 20 Millionen Euro Bonuszahlungen zu dem Sockelbetrag hinzubekommen – abhängig von den Leistungen Sanchos in Manchester.

Mats Hummels, Erling Haaland und Jude Bellingham (v.l.) gehören zu den teuersten Transfers in der BVB-Geschichte. Wie viel Geld die Dortmunder für sie ausgaben, erfahrt ihr in unserer Galerie. ©

BVB plant mit Sancho-Ersatz

Laut Bild ist ManUnited nicht in der Lage den Transfer in Gänze zu stemmen und plant eine Finanzierung - die Ablöse würde somit in Raten gezahlt werden. Die Rede ist von einer Anzahlung in Höhe von 70 Millionen Euro, eine 30-Millionen-Euro- und 20-Millionen-Euro-Rate sollen in den nächsten Jahren folgen.