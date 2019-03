Bericht: Fortuna Düsseldorf will Schalke-Keeper Ralf Fährmann

Das wäre ein echter Transfercoup von Fortuna Düsseldorf! Laut Bild ist der Bundesligist stark an einer Verpflichtung von Schalke-Keeper Ralf Fährmann interessiert.

Trainer Friedhelm Funkel sagte zuletzt: "Wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Torwart, weil wir auf dieser Position eine unglaubliche Verletztenmisere in den letzten 1,5 Jahren haben. So was habe ich noch nicht erlebt!" Nun soll ab Sommer Fährmann diese Problematik beseitigen.