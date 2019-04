Bericht: Fortuna Düsseldorf trennt sich wegen Funkel-Posse von Vorstandsboss Robert Schäfer

Fortuna Düsseldorf wird sich nach Angaben der Rheinischen Post vorzeitig von Vorstandschef Robert Schäfer trennen. Wie das Blatt berichtet, habe sich der Aufsichtsrat des Bundesligisten wegen eines gestörten Vertrauensverhältnisses zu diesem Schritt entschieden. Schäfer sei die Entscheidung bereits mitgeteilt worden, in den kommenden Tage solle der Beschluss förmlich gefasst werden. Die Fortuna hat sich bislang nicht zum Bericht geäußert.

Schäfer war 2016 von Dynamo Dresden nach Düsseldorf gekommen und hatte seinen Vertrag bei den Rheinländern erst im vergangenen August bis 2021 verlängert. Unter dem 43-Jährigen hat sich der Klub in den vergangenen Jahren sportlich und wirtschaftlich erholt. Der Zeitpunkt der Entschiedung ist indes recht ungewöhnlich: Düsseldorf empfängt am Sonntag in der Bundesliga den FC Bayern.