Bericht: Frankfurt bewirbt sich um Blitzturnier zur Fortsetzung der Champions League

Wann und wie kehrt die Champions League aus der Coronavirus-Pause zurück? Diese Frage ist bislang noch unbeantwortet. Ein Modell dafür könnte die Austragung eines Blitzturniers sein. Nach einem Bericht der Bild gibt es für dieses Szenario zehn Bewerber bei der UEFA , darunter mit Frankfurt auch ein deutscher Standort. Demnach habe die UEFA bereits die Ausschreibungsunterlagen an die nationalen Verbände verschickt. Es heißt, das Turnier solle vom 8. bis 29. August ausgetragen werden. Auch Russland und Portugal seien unter den Bewerbern.

UEFA: Hohe Anforderungen für Champions-League-Turnier

Die Anforderungen der UEFA an den Austragungsort sind dem Bericht zufolge jedoch hoch. Demnach müsste die Gastgeberstadt inklusive der Heimstätte von Eintracht Frankfurt vier Stadien benennen, in denen die Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel stattfinden könnten. Diese sollten in einem Umkreis von 100 Kilometern liegen. Frankfurt könnte dazu unter anderem Mainz und Hoffenheim nennen, spekuliert die Bild. Zudem fordere die UEFA ähnlich wie bei Europameisterschaften steuerliche Erleichterungen. Ferner solle lediglich ein Gesundheitsamt für die Spielorte zuständig sein. Dies allerdings wäre im Falle von Frankfurt nicht gewährleistet, wenn Mainz oder Sinsheim (Hoffenheim) hinzu kämen. Unklar, ob die UEFA von ihrem Kurs abweichen würde, um eine Austragung des Wettbewerbs zu sichern.