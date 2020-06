Bericht: Freiburg-Keeper Alexander Schwolow soll Nachfolger von Alexander Nübel beim FC Schalke werden

Allerdings steht der Wechsel noch in der Schwebe, weil die beiden Klubs sich nicht einig seien über die Ablösesumme. Der SC Freiburg fordert laut Freiburg-Sportchef Jochen Saier acht Millionen Euro an Ablöse , Schalke will dem Bericht zufolge aber weniger zahlen. In Freiburg hat Schwolow noch einen Vertrag bis 2022.

Allerdings möchte er sich trotzdem durchsetzen. Schubert will aus seinen Fehlern lernen und zurück in den Kasten der Gelsenkirchener, die zuletzt 15 Spiele in Folge nicht mehr gewinnen konnten. „Es spielt für mich in erster Linie keine Rolle, ob ein neuer Torwart kommt. Ich schaue nur auf mich. Mein Ziel ist es, in der nächsten Saison die Nummer eins auf Schalke zu sein. Dafür werde ich kämpfen“, sagte er.