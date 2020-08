Berichte: Freiburg-Star Waldschmidt unmittelbar vor Transfer zu Benfica Lissabon – Medizincheck steht an

Benfica Lissabon setzt erneut auf einen deutschen Nationalspieler: Rund ein halbes Jahr nach der Verpflichtung von BVB-Profi Julian Weigl steht auch Luca Waldschmidt vom SC Freiburg unmittelbar vor einem Transfer in die portugiesische Hauptstadt, der in der aktuell das Finalturnier der Champions League ausgetragen wird. Wie am Donnerstagmorgen verschiedenene Medien übereinstimmend bereiteten, soll der bereits seit längerer Zeit diskutierte Wechsel des Freiburgers zu Benfica in den kommenden 48 Stunden perfekt gemacht werden.

Beide Vereine sollen sich weitgehend über die Modalitäten des Transfers einig sein, auch Waldschmidt will den Wechsel ins Ausland. Das habe er, so berichtet der Kicker, am Mittwochabend in Telefonaten dem Freiburger Trainer Christian Streich, Sportvorstand Jochen Saier und Klemens Hartenbach, dem Sportdirektor der Breisgauer, mitgeteilt. Waldschmidt fehlte am Donnerstag um 9 Uhr, als Streich seine Mannschaft zu Training versammelte. Der 24-Jährige fliegt noch am selben Tag nach Lissabon, wo letzte Verhandlungen anstehen.