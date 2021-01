Bericht: Friedhelm Funkel ist Trainer-Kandidat beim 1. FC Köln - wenn Markus Gisdol gehen muss

Es sind immer wieder Höhen und Tiefen beim 1. FC Köln zu sehen. Einmal gibt es ein 0:0 gegen RB Leipzig, ein Sieg gegen Borussia Dortmund - dann aber auch bittere Pleiten gegen die TSG Hoffenheim oder den SC Freiburg. Schlussendlich steht nach 18 Spieltagen in der Bundesliga nur der Relegationsrang 16 zu Buche. Viel zu wenig für den Klub vom Rhein - weshalb Trainer Markus Gisdol immer wieder unter Druck steht . Wie die Sport Bild nun berichtet, haben die Veranwortlichen deshalb sogar schon Kontakt zu einem möglichen Nachfolger aufgenommen.

Koschinat hingegen arbeitete sogar schon einmal in Köln - von 2011 bis 2018 trainierte er den Nachbarverein Fortuna Köln, bevor der SV Sandhausen ihn in die zweite Liga holte. Dort wurde er allerdings im November 2020 entlassen. Er soll dem 1. FC Köln aber bereits angeboten worden sein. Doch vorerst darf Gisdol in Köln weitermachen. Bei einer Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Arminia Bielefeld könnte sich die Sache aber schnell ändern. Wenngleich danach Schwergewichte wie Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt und der FC Bayern warten.