Bericht: Gebürtiger Bremer Harm Osmers pfeift Düsseldorf-Spiel im Abstiegs-Finale

Das Abstiegs-Finale der Bundesliga steht kurz bevor: Am Samstag machen Werder Bremen (Heimspiel gegen den 1. FC Köln) und Fortuna Düsseldorf (bei Union Berlin) im Fernduell den zweiten direkten Absteiger neben den SC Paderborn in die 2. Liga unter sich aus. Nach Informationen der Bild kommt es dabei zu einer pikanten Schiedsrichter-Ansetzung durch den DFB: So soll ausgerechnet der gebürtige Bremer Harm Osmers das Duell zwischen Union Berlin und Düsseldorf leiten. Bastian Dankert soll in Bremen pfeifen.