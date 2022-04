Bericht über Geheimtreffen am Donnerstag: FC Bayern führt Gespräch mit Lewandowski-Berater

Im Verhandlungspoker um die Zukunft von Top-Torjäger Robert Lewandowski wird es offenbar konkreter. Wie die Bild berichtet, wollen sich die Verantwortlichen des FC Bayern München am Donnerstag mit Lewandowski-Berater Pini Zahavi zusammensetzen, um weitere Schritte zu besprechen. Demnach sei der Agent bereits in München angekommen. Der Vertrag des polnischen Angreifers beim deutschen Rekordmeister läuft im Sommer 2023 aus. Bislang konnten sich beide Parteien nicht auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigen.

Lewandowski selbst übte sich indes in Zurückhaltung. Auf die Frage, ob er in München bleiben wolle, antwortete Lewandowski nach dem Meisterstück gegen Borussia Dortmund (3:1) am Samstag: "Das müssen beide Seiten wissen." Die Situation sei "nicht leicht" für ihn. Der 33-Jährige geht seit 2014 für die Bayern auf Torejagd. In 372 Pflichtspielen für die Münchener erzielte der Pole 342 Tore. Zudem gewann er mit dem FCB unter anderem acht Mal die Deutsche Meisterschaft, drei Mal den DFB-Pokal sowie ein Mal die Champions League.