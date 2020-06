Bericht: Gladbach-Star Marcus Thuram musste operiert werden - Saisonstart in Gefahr?

Die Saison ist zwar beinahe gelaufen, doch diese Meldung könnte auch in Bezug auf die nächste Spielzeit ein Rückschlag für Borussia Mönchengladbach sein. Wie der Kicker berichtet, musste der Franzose Marcus Thuram bereits am Montag am linken Sprunggelenk operiert werden. Damit droht er auch zum Saisonstart der neuen Spielzeit 2020/2021 auszufallen.

Dass Thuram am letzten Spieltag gegen Hertha BSC nicht auflaufen könne, war bereits im Vorfeld klar. Im Spiel gegen den FC Bayern am 13. Juni verletzte sich der Offensivspieler schon nach weniger Minuten am linken Sprunggelenk und fehlte bereits gegen den VfL Wolfsburg in der Vorwoche.

Thuram droht für Saisonvorbereitung auszufallen

Schon nach dieser Partie deutete Gladbach-Trainer Marco Rose an, dass bei Thuram ein Eingriff durchgeführt werden müsse. Wie der Kicker nun berichtet, haben die Ärzte nach Abschluss aller Untersuchungen bereits am Montag die Entscheidung getroffen, ihn zu operieren. Thuram traf in dieser Saison in 31 Bundesliga-Spielen zehn Mal für Gladbach und bereitete drei weitere Tore vor.

