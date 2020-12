Bericht: Heidel-Rückkehr zu Mainz 05 perfekt - Schmidt offenbar neuer Sportdirektor

Die Rückkehr von Christian Heidel zu Mainz 05 steht offenbar unmittelbar bevor. Nach Angaben der Bild, einigte sich der 57-Jährige mit dem Klub am Montag auf eine erneute Zusammenarbeit und wird künftig wieder als Sportvorstand fungieren. Wie das Blatt zudem berichtet, kommt es wahrscheinlich zu einem weiteren Comeback bei den Rheinhessen: So könnte Ex-Trainer Martin Schmidt die Geschicke des Vereins künftig an der Seite von Heidel als Sportdirektor bestimmen.

Auch in der Trainerfrage scheint es zeitnah zu einer Entscheidung zu kommen. So wird der bisherige Interimscoach Jan-Moritz Lichte wohl abgelöst. Nach Sky-Informationen zählt der frühere Mainzer Profi und Nachwuchscoach Bo Svensson vom österreichischen Zweitligisten FC Lieferung zu den möglichen Kandidaten für die Nachfolge. Klar ist: Die Zeit drängt. Am kommenden Sonntag geht es bei der Fortsetzung der Bundesliga-Saison gleich zum FC Bayern. In der Tabelle belegt der Klub momentan den vorletzten Platz.