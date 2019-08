Bericht: Henrichs-Wechsel zu Werder Bremen wohl vom Tisch

Der Poker um U21-Nationalspieler Benjamin Henrichs von der AS Monaco zieht sich weiter hin. Zu lange für Werder Bremen ? Die Bild berichtet, dass ein Wechsel des Außenverteidigers, der auf beiden Flügeln zum Einsatz kommen kann, nun vom Tisch sei. Die Bremer wollten den ehemaligen Leverkusener eigentlich für zwei Jahre ausleihen, doch der Ligue-1-Klub pocht weiterhin auf einen Verkauf - für über 20 Millionen Euro. Ansonsten würde man Henrichs auch behalten.

Verliert Werder-Manager Frank Baumann die Geduld?

Heißt: Eine Einigung ist noch lange nicht in Sicht. Dabei gerät Werder allmählich unter Zugzwang . Manager Frank Baumann zeigte sich ebenfalls bereits ungeduldig: "Wir versuchen unsere Pläne schnellstmöglich umzusetzen. Und dann muss man sehen, ob wir auf andere Kandidaten umspringen müssen. “

Henrichs: 22 Einsätze für die AS Monaco

In seiner bisher einzigen Saison in der französischen Ligue 1 war Henrichs zu 22 Einsätzen gekommen. Dabei gelang ihm ein Tor. Ende Juni hatte er mit der deutschen U21-Auswahl bei der Europameisterschaft in Italien und San Marino das Finale erreicht. Dort musste er sich mit dem DFB-Team Spanien geschlagen geben.