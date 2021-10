Bericht: Hertha-Boss Carsten Schmidt will Verein verlassen - Rückkehr nach München?

Zur sportlichen Krise kommt bei Hertha BSC offenbar nun auch Wirbel in der Klub-Führung hinzu: Wie der Tagesspiegel am Dienstag berichtet, will Geschäftsführer Carsten Schmidt den Bundesligisten wieder verlassen. Demnach wolle Schmidt aus persönlichen Gründen zurück nach München, wo er zuvor als Chef des Pay-TV-Senders Sky gearbeitet hatte. Sportdirektor Arne Friedrich wollte sich auf SPORTBUZZER-Nachfrage beim Training nicht zum Thema äußern.

Anzeige