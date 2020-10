Berichte: Hertha BSC leiht Matteo Guendouzi vom FC Arsenal, Löwen kommt früher zurück

Medizincheck am Montag

Frankreichs U21-Nationalspieler Guendouzi soll nach Informationen der Bild am Montag den Medizin-Check absolvieren. Der Lockenkopf stammt aus der Jugend von Paris Saint-Germain und absolvierte seit 2018 insgesamt 57 Premier-League-Spiele für Arsenal. Zuletzt kam er aber bei Trainer Mikel Arteta nicht mehr zum Zug.

In Bildern: Das sind die Zu- und Abgänge von Hertha BSC zur Saison 2020/21.

Zudem soll der an den FC Augsburg ausgeliehene Eduard Löwen vorzeitig nach Berlin zurückkehren, um die Hertha-Probleme im Mittelfeld zu kompensieren. Der 23-Jährige kam im Sommer 2019 vom 1. FC Nürnberg in die Hauptstadt und kostete damals rund 7 Millionen Euro Ablöse. Unter dem damaligen Trainer Jürgen Klinsmann kam der Junioren-Nationalspieler allerdings kaum zum Zuge und wurde bereits im Winter in die Fuggerstadt verliehen. Nun soll er zurück zur Hertha kommen.