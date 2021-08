Bericht: Hertha BSC mit Marc-Oliver Kempf einig – Transfer-Zeitpunkt noch offen

Hertha BSC hat auf dem Transfermarkt offenbar einen weiteren Spieler am Haken. Nach der Verpflichtung von Ishak Belfodil von der TSG Hoffenheim steht laut Stuttgarter Nachrichten nun auch Marc-Oliver Kempf vor einem Wechsel ins Olympiastadion. Dem Bericht zufolge seien sich die Berliner mit dem Innenverteidiger des VfB Stuttgart bereits seit einiger Zeit über einen Vertrag und damit einen ablösefreien Transfer im kommenden Jahr einig. Dies sei "weitgehend gesichert", hieß es.

Offen sei lediglich der Zeitpunkt des Wechsels. Kempfs Vertrag beim VfB läuft am Saisonende aus, Gespräche über eine Verlängerung waren bereits im Frühjahr aus finanziellen Gründen gescheitert. Während ein Transfer nach Berlin für den Sommer 2022 als gesichert gilt, könnte der Wechsel sogar vorgezogen werden. Voraussetzung dafür wäre - logischerweise - dass sich die Vereine auf eine Ablöse verständigen können. Kempf könnte in Berlin das Eigengewächs Jordan Torunarigha ersetzen, der den Verein verlassen will.