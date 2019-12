Bericht: Hertha BSC stellt Salomon Kalou vom Training frei - Transfer wahrscheinlich

Trainer Jürgen Klinsmann hat bei Hertha BSC vor dem Trainingsauftakt für die Bundesliga-Rückrunde am Sonntag offenbar eine erste Personalentscheidung getroffen. Wie die Bild berichtet, haben die Berliner Angreifer Salomon Kalou vom Training freigestellt. Der Ivorer galt zuvor bereits als Streichkandidat von Klinsmann, ist zudem laut Bild-Informationen wechselwillig und soll nun offenbar Gelegenheit bekommen, sich einen neuen Verein zu suchen. Auch am Trainingslager in Orlando (2. bis 10. Januar) soll Kalou demnach nicht teilnehmen.