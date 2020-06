Bericht: Hertha-Investor Windhorst stellt 50 Millionen Euro zur Verfügung - für Transfers von Weghorst und Kobel?

Investor Lars Windhorst wird nach Informationen der Bild nach dem Saison-Ende der Bundesliga 50 Millionen Euro zur Verfügung stellen, damit Hertha BSC auf dem Transfermarkt aktiv werden kann. Windhorst investierte bisher 224 Millionen in den Berliner Bundesligisten. Im Herbst sollen dann in einer nächsten Tranche weitere 100 Millionen Euro folgen.

Dank des Windhorst-Engagements verpflichtete Hertha BSC im Winter bereits Stürmer Krzysztof Piatek für 24 Millionen vom AC Mailand und Mittelfeldspieler Lucas Tousart von Olympique Lyon für 25 Millionen Euro, lieh ihn für die Rückrunde allerdings wieder an Lyon aus. In der neuen Saison wird der Franzose dann für Hertha spielen.

Windhorst hatte eine weitere Zahlung in dreistelliger Millionenhöhe bereits in Aussicht gestellt. Er hatte über seine Beteiligungsgesellschaft Tennor 2019 für 224 Millionen Euro insgesamt 49,9 Prozent an der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA erworben.