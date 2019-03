Bericht: HSV plant mit 40 Millionen Euro in Bundesliga - Zwei Spieler verdienen wohl zu viel

Trotz der jüngsten 2:3-Heimniederlage gegen den SV Darmstadt steht der Hamburger auf Platz zwei in der zweiten Liga und damit auf einem direkten Aufstiegsplatz. Die HSV-Bosse haben den Lizenzantrag für die erste Liga bereits in der vergangenen Woche eingereicht. Nach Informationen der Sport Bild soll die DFL dem HSV bereits positive Signale in Sachen Lizenzunterlagen gegeben haben - und das obwohl den HSV Verbindlichkeiten in Höhe von rund 80 Millionen Euro plagen. Der Etat für die erste Liga soll demnach bei rund 40 Millionen Euro liegen. Sollte der HSV den Aufstieg doch noch verpassen, planen die Verantwortlichen mit einem Etat von rund 25 Millionen Euro.

Gehälter von Wood und Papadooulos belasten klammen HSV

Insgesamt 7,5 Millionen Euro sollen Stürmer Bobby Wood, der zurzeit an Hannover 96 ausgeliehen ist und der verletzte Abwehrmann Kyriakos Papadopoulos in nur einem Jahr an Gehalt einstreichen. Woods Vertrag läuft noch bis 2021 und soll ihm ein jährliches Grundgehalt von rund 3,5 Millionen Euro einbringen. Nach seiner Leihe bei 96 wird er aller Wahrscheinlichkeit nach zum HSV zurückkkehren. Rund vier Millionen Euro soll der Grieche Papadopoulos pro Jahr verdienen, der noch bis 2020 an die Hamburger gebunden ist. Vor allem bei Sturm-Flop Bobby Wood (nur drei Tore in 20 Spielen für 96) soll der HSV bemüht sein, den Spieler von der Gehaltsliste zu streichen um weiteren finanziellen Spielraum bei einem eintretenden Aufstieg in die Bundesliga zu haben.

Denn für die Bundesliga muss der HSV auch in den Kader investieren, um eine Liga weiter oben mithalten zu können und nicht gleich wieder abzusteigen. HSV-Boss Bernd Hoffmann blickt trotz der angespannten finanziellen Lage positiv in die Zukunft: "Ich denke, dass ich den spannensten Job im deutschen Fußball-Management habe. Wir haben beim HSV Themen, die andere Vereine nicht haben. Das wollen wir aber so gut es geht abstellen. Unsere langfristige Version ist, dass wir den HSV bis 2024 wieder zu einem ernst zu nehmenden Verein in der Bundesliga gemacht haben", sagte er der Sport Bild.

