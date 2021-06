Bericht: HSV plant Verpflichtung von Stürmer Robert Glatzel - Transfer-Schnäppchen?

Der Hamburger SV ist offenbar an einer Verpflichtung des Stürmers Robert Glatzel interessiert. Das berichten die Bild und Sport Bild und berufen sich dabei auf eigene Informationen. Demnach will der Zweitligist den 27-Jährigen vom walisischen Championship-Klub Cardiff City für eine Ablöse von angeblich rund 500.000 Euro in die Hansestadt holen. Zuletzt war Glatzel an Mainz 05 ausgeliehen und lief in der Rückrunde 13 mal in der Bundesliga auf. Dabei erzielte er zwei Treffer (gegen Bayer Leverkusen und die TSG Hoffenheim) und bereitete ein Tor (gegen den SC Freiburg) vor.

