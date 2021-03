Bericht: HSV-Sportvorstand Boldt als Bobic-Nachfolger bei Eintracht Frankfurt im Gespräch 

Sportvorstand Fredi Bobic will Eintracht Frankfurt am Saisonende verlassen - Gerüchte um einen Nachfolger gibt es bereits. Wie die Frankfurter Rundschau berichtet, wird HSV-Sportvorstand Jonas Boldt als möglicher Nachfolger von Bobic in Frankfurt gehandelt. Der 39-jährige Boldt hat seinen Vertrag beim HSV erst im November vergangenen Jahres bis Sommer 2023 verlängert. "Ich bin nicht der Typ, der alles stehen und liegen lässt“, hatte er damals gesagt, als er auf das Interesse des italienischen Erstligisten AS Rom an ihm angesprochen worden war. Boldt ist seit Mai 2019 beim HSV, nachdem er zuvor Sportdirektor bei Bayer Leverkusen war.

