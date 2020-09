Bericht: HSV trennt Toni Leistner nach Fan-Eklat in Dresden vom Team - Einsatz gegen Düsseldorf in Gefahr?

Toni Leistner droht das Zweitliga-Auftaktspiel des Hamburger SV am Freitag gegen Fortuna Düsseldorf (18.30 Uhr/Sky) zu verpassen. Wie das Hamburger Abendblatt und die Hamburger Morgenpost am Mittwoch auf ihren Homepages meldeten, hat der Klub den 30 Jahre alten Abwehrspieler vom Rest des Teams getrennt, weil er bei seiner Attacke nach der 1:4-Pokalpleite am Montag bei Dynamo Dresden gegen Corona-Auflagen der Deutschen Fußball Liga (DFL) verstoßen habe - und um jede etwaige Ansteckungsgefahr zu verhindern.