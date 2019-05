Bericht: HSV verpflichtet neuen Torwart - Heuer Fernandes kommt aus Darmstadt

Der Hamburger SV hat einen neuen Torwart verpflichtet. Nach Informationen des Kicker wird der HSV am Freitag den Transfer von Daniel Heuer Fernandes bekanntgeben. Der Keeper kommt für eine unbekannte Ablösesumme vom SV Darmstadt 98 und ist die erste Verpflichtung der Ära des neuen Sportvorstandes Jonas Boldt und Trainer Dieter Hecking . Den Deal mit dem 26-jährigen Schlussmann hatte grundsätzlich allerdings bereits Boldts Vorgänger Ralf Becker ausgehandelt.

Heuer Fernandes wurde in Bochum geboren und spielte in der Jugend sowohl für den VfL Bochum als auch für Borussia Dortmund. Später wechselte er über den VfL Osnabrück zum SC Paderborn, 2016 dann weiter zum SV Darmstadt 98. Bei den "Lilien" etablierte er sich als Stammtorwart. Insgesamt absolvierte der Portugiese 72 Spiele für den SV 98, darunter alle Spiele der aktuellen Saison. Beim HSV trifft er auf einen neuen Torwarttrainer - am Donnerstag holten die Hamburger Kai Rabe vom KSC ins Trainerteam Heckings.