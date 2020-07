Bericht: Ibrahimovic vor Verlängerung beim AC Mailand - auch Donnarumma vor Unterschrift unter neuen Kontrakt

Nach seiner verbalen Ankündigung, noch lange nicht an ein Karriereende zu denken, könnte Zlatan Ibrahimovic laut Gazzetta dello Sport schon bald auch Taten folgen lassen. Mit seinem aktuellen Klub AC Mailand soll der 38-Jährige für eine Verlängerung seines ausgelaufenen Vertrags kurz vor einer Einigung stehen. Demnach würde der Schwede erneut einen Kontrakt für ein weiteres Jahr erhalten.

In der für ihn typischen Manier hatte Ibrahimovic kürzlich auf neueste Rücktrittsgerüchte reagiert. "Ich laufe gerade erst warm“, schrieb er und veröffentlichte am Wochenende auf Instagram ein entsprechendes Video dazu. Mit markigen Worten erklärt "Ibra" in dem Film, in dem Szenen und Stationen seiner wechselvollen Laufbahn zu bestaunen sind: "Du denkst, ich bin fertig. Dass meine Karriere bald vorbei sein wird. Du kennst mich nicht. Mein ganzes Leben musste ich kämpfen. Keiner glaubte an mich, also musste ich an mich selbst glauben. Einige Leute wollten mich brechen, aber sie haben mich nur stärker gemacht.“