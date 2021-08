Bericht: Inter Mailand an Gladbach-Stürmer Thuram interessiert - Eberl im Austausch mit Berater Raiola

Die Medienspekulationen über einen Wechsel des Angreifers Marcus Thuram vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach nach Italien halten an. Laut Informationen der Gazzetta dello Sport hat Inter Mailand 20 Millionen Euro für den französischen Nationalspieler geboten. Wie Sky Sport berichtete, soll die Borussia, bei der Thuram noch bis 2023 unter Vertrag steht, 30 Millionen gefordert haben.

Borussias Sportdirektor Max Eberl bestätigte, dass er sich im Austausch mit Thurams Berater Mino Raiola befindet. Noch am Donnerstag betonte Eberl allerdings, dass kein Angebot für den 24 Jahre alten Stürmer vorliege. "Es gibt von Inter nichts und von Mino auch nichts", sagte Eberl. "Marcus ist unser Spieler und bei uns gut aufgehoben. Er kann sich bei uns weiter entwickeln und noch mehr Tore schießen" , erklärte der Sportdirektor. Laut Angaben der Bild soll Eberl einen Verkauf Thurams bei einer Ablöse um die 35 Millionen Euro aber nicht ausschließen.

Vakanz durch Lukaku-Wechsel zum FC Chelsea

Beim amtierenden italienischen Meister Inter Mailand war durch den Abgang von Top-Stürmer Romelu Lukaku zum FC Chelsea eine Leerstelle im Sturmzentrum entstanden. Der 28 Jahre alte Belgier war 2019 von Manchester United zu Inter gewechselt und hatte dort in 72 Spielen 47 Tore geschossen. In der letzten Saison wurde Lukaku für seinen maßgeblichen Beitrag zur Meisterschaft der Mailänder mit der Auszeichnung des besten Spielers der Serie-A-Spielzeit gewürdigt. Mitte August verpflichtete Inter schon den Ex-Wolfsburg-Angreifer Edin Dzeko (35) von der AS Rom.