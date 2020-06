Bericht: Investor Klaus-Michael Kühne prüft Komplett-Ausstieg beim HSV

Der Hamburger SV steht vor der dritten Saison in der zweiten Liga - und nun droht auch noch Investor Klaus-Michael Kühne abzuspringen. Der 83-Jährige soll nach Informationen der Bild seinem Vertrauensmann im HSV-Aufsichtsrat, Markus Frömming, beauftragt haben, seine kompletten Anteile am Verein zu verkaufen. Kühne, der immer wieder mit Äußerungen für Unruhe im Verein sorgt, besitzt 20,6 Prozent an der Fußball-AG. Der Milliardär hatte häufiger signalisiert, seinen Anteil erhöhen zu wollen. Doch nun scheint sich Kühnes Meinung offenbar geändert zu haben.

Kühne hat in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Euro in den sportlich im Mittelmaß versunkenen Klub gesteckt. "Ich wundere mich manchmal über mich selbst, dass ich mich dazu habe hinreißen lassen", sagte Kühne Anfang des Jahres der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Aber das ist für mich eine emotionale Sache. Ich habe das für Hamburg getan. Ich will, dass die Stadt insgesamt stark ist und an Ausstrahlung gewinnt."

