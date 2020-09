Bericht aus Italien: Hellas Verona erneut an 96-Stürmer Marvin Ducksch dran

Marvin Ducksch hat mit seinen 15 Treffern in der abgelaufenen Saison über die Landesgrenzen hinaus auf sich aufmerksam gemacht. Nachdem die vermeintlichen Verhandlungen von Hannover 96 und PAOK Saloniki im Sande verliefen, ist nun ein italienischer Klub an Ducksch interessiert – und zwar erneut Hellas Verona.

Verona will Leihe mit Kaufoption

Während der Corona-Unterbrechung zeigte Hellas Verona schon einmal Interesse an Marvin Ducksch. Zu Verhandlungen ist es im April aber wohl nicht gekommen, obwohl der Angreifer bei Hannover 96 damals fast auf dem Abstellgleis stand. In den letzten fünf Begegnungen vor der Unterbrechung bekam Ducksch keinen Einsatz mehr. Nach dem Re-Start schoss er sich aber mit seinen neun Treffern zurück in den Kreis der Stammspieler und in den Kocak-Plan für die kommende Saison.

Der griechische Erstligist PAOK Saloniki soll vor wenigen Tagen 1,5 Millionen Euro für Ducksch angeboten haben. "Er bleibt bei uns“, sagte 96-Sportdirektor Gerhard Zuber danach. Laut "CalcioHellas.it" favorisiere Hellas Verona nun eine Leihe mit Kaufoption. Ein solches Angebot würde Hannover 96 allerdings wohl eher nicht annehmen.

Ein Ducksch-Verkauf ist außerdem unwahrscheinlich, weil Trainer Kenan Kocak den 15-Tore-Stürmer der abgelaufenen Saison in den Mannschaftsrat berufen hat.