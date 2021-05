Bericht: Italien startet Impfungen für Nationalspieler vor Europameisterschaft

Die italienische Nationalmannschaft soll mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer geimpft werden. Die Regierung habe laut Gazzetta dello Sport ihr "Okay" gegeben. Demnach müsse Nationaltrainer Roberto Mancini zunächst eine Liste mit 30 bis 35 Spielern erstellen. Die ausgewählten Profis sollen dann bereits ab Montag im Spallanzani in Rom und im Humanitas in Mailand die erste Spritze erhalten.

Die italienische Regierung hatte bereits erklärt, dass auch alle Olympia-Athleten geimpft werden sollen. Bei den Fußballern ist der Druck aus terminlichen Gründen schon etwas größer. Einen Tag nach dem Ende der Serie A am 23. Mai reist die Squadra Azzurra für ein fünftägiges Trainingslager nach Sardinien - dort steht auch ein Testspiel gegen San Marino auf dem Programm. Bei der EM trifft Italien in Rom auf Tschechien (4. Juni), die Türkei (11. Juni) und die Schweiz (16. Juni).