Bericht: Manchester United will Sancho-Transfer in Raten zahlen - 70 Millionen Euro Anzahlung für BVB?

In einer Woche startet Borussia Dortmund ins Trainingslager in Bad Ragaz, bis dahin will der Vizemeister die Personalie Jadon Sancho angeblich abgehakt haben. Sprich: Bleibt er in Dortmund oder wechselt er den Klub in diesem Sommer? Premier-League-Klub Manchester United buhlt nach wie vor offensiv um den englischen Nationalspieler. Einzig die Ablösesumme könnte United vor Probleme stellen. Der BVB soll in Summe rund 120 Millionen Euro fordern - eine ganze Menge in Corona-Zeiten.

Laut Bild ist ManUnited nicht in der Lage den Transfer in Gänze zu stemmen und plant eine Finanzierung - die Ablöse würde somit in Raten gezahlt werden. Die Rede ist von einer Anzahlung in Höhe von 70 Millionen Euro, eine 30-Millionen-Euro- und 20-Millionen-Euro-Rate sollen in den nächsten Jahren folgen.