Bericht: Jhon Cordoba vor Blitz-Abschied von Hertha BSC – Wechsel nach Russland?

Cordoba mit 119 Spielen in der Bundesliga

Im Testspiel der Berliner am Samstag beim FC St. Pauli (2:2) hatte Cordoba gefehlt. Der Kolumbianer hatte in 21 Spielen für die ambitionierten Berliner, die sich in einer chaotischen Saison trotz zwischenzeitlicher Sorgen letztlich souverän den Klassenerhalt sicherten, sieben Tore geschossen, in der Bundesliga bringt er es insgesamt auf 119 Einsätze und 30 Tore für Hertha, Köln und Mainz.