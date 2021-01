Bericht: Joachim Löw bei Bundesliga-Topspiel in Gladbach erstmals wieder im Stadion

Erstmals seit dem DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Bayer 04 Leverkusen (4:2) am 4. Juli 2020 wird Joachim Löw wieder ein Stadion besuchen. Wie die Bild berichtet, schaut sich der Bundestrainer den Bundesliga-Rückrundenauftakt zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) live im Borussia-Park an.

