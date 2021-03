Bericht über Löw-Nachfolge: DFB beschäftigt sich nicht mit Ralf Rangnick

Wer übernimmt das Ruder bei der deutschen Nationalmannschaft? Über die Nachfolger von Joachim Löw auf der im Anschluss an die Europameisterschaft im kommenden Sommer vakanten Position des Bundestrainers wird nach dessen Rücktrittsankündigung eingehend spekuliert. Auch Ralf Rangnick gilt als möglicher Kandidat für die Trainerposition im DFB-Team. Einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge ist der Verband jedoch nicht an einem Engagement des 62-Jährigen interessiert. Gespräche zwischen den DFB-Granden und Rangnick soll es demnach bisher nicht gegeben haben, die Kompetenzen Rangnicks seien nicht gefragt. Anzeige

Für Viele gilt Rangnick, der in der Bundesliga unter anderem bereits den FC Schalke 04, die TSG Hoffenheim und RB Leipzig betreute, als geeignete Lösung bei der Nationalmannschaft. So zumindest auch für Sky-Experte und ebenfalls Nachfolge-Kandidat Lothar Matthäus, für den der ehemalige Leipzig-Macher sogar ein "großer Favorit"auf den DFB-Trainerposten ist. RB Leipzigs Sportchef Oliver Mintzlaff attestierte Rangnick "ein hervorragender Fußballtrainer und Klub-Builder" zu sein und gab zu Protokoll, sich den Fußball-Strategen "sicherlich auch als Nationaltrainer vorstellen" zu können. Und abgeneigt scheint Rangnick auch selbst nicht zu sein. Bei Sky ließ er durchaus Interesse am Bundestrainer-Job durchblicken. Auf die Frage, ob er einen Anruf des DFB entgegen nehmen würde, sagte Rangnick: "Wenn ich zu dem Zeitpunkt frei wäre, wäre es allein eine Frage des Respekts, aber auch eine Stelle, die in Deutschland niemanden als Trainer kalt lässt."

Auch über eine Rückkehr zu Schalke wird spekuliert Im Gespräch ist der einstige Bundesliga-Trainer zudem bei Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04. Mit den akut abstiegsbedrohten Gelsenkirchenern hatte der 62-Jährige 2011 den DFB-Pokal gewonnen. Bei den Fans des Klubs genießt Rangnick großes Vertrauen. Im Internet wurde am Freitagabend eine Petition gestartet, die seine Verpflichtung als Sportvorstand fordert und die schon in den ersten 30 Stunden mehr als 28.000 Unterstützer fand. Die S04-Anhänger streben nach Informationen des Kicker auch eine komplette Neubesetzung der Führungsebene des schwer kriselnden Revierklubs an.