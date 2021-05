Bericht: Joachim Löw nominiert auch Mats Hummels für EM-Kader

Vor seinem letzten großen Turnier holt Joachim Löw offenbar zwei alte Bekannte zurück in die deutsche Nationalmannschaft. Nachdem am Montag bereits das geplante Comeback von Offensivstar Thomas Müller vom FC Bayern München durchgesickert war, scheint nun ein weiterer Rückkehrer seine Koffer für die am 11. Juni beginnende Endrunde der Europameisterschaft packen zu können. Wie Sport1 am Dienstagnachmittag unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, wird auch Mats Hummels dem deutschen Aufgebot angehören, das der Bundestrainer am Mittwoch bekannt gibt. Anzeige

Genau wie Müller würde damit auch der Innenverteidiger von Borussia Dortmund nach über zwei Jahren wieder in den DFB-Kader zurückkehren. Löw hatte Müller, Hummels und Jerome Boateng, der offenbar nicht wieder berücksichtigt wird, nach einer Analyse der verkorksten WM 2018 zu Beginn des Länderspieljahres 2019 ausgebootet. Sein letztes Länderspiel absolvierte Hummels im November 2018 bei einem 2:2 gegen die Niederlande.

Die DFB-Kandidaten für die EM 2021 im Chancen-Check Für die Europameisterschaft 2021 muss Bundestrainer Joachim Löw (links) noch die ideale Kader-Besetzung aus vielen Kandidaten finden. Der SPORTBUZZER bewertet die Chancen der einzelnen Spieler wie Thomas Müller, Jamal Musiala und Marco Reus (Mitte, von links). ©

Hummels über DFB-Rückkehr: "Ich wehre mich nicht" Seither verging kaum eine Länderspielperiode, in der nicht von dem einen oder anderen Experten die Rückkehr von Müller und Hummels gefordert wurde, die in der Bundesliga auch in diesem Jahr wieder mit teils überragenden Leistungen auf sich aufmerksam machten. Während Müller als Spielgestalter beim deutschen Meister in München gesetzt ist, bleibt Hummels auch mit 32 Jahren eine feste Größe in der Hintermannschaft des BVB, in der er als Stabilisator fungiert. Löw hatte seinen Widerstand gegen ein Comeback der beiden Weltmeister von 2014 in den vergangenen Monaten aufgegeben und zuletzt die Möglichkeit einer Rückkehr eingeräumt.

Auch Hummels hatte sich dafür offen gezeigt - zuletzt in der vergangenen Woche. "Ich wehre mich nicht, falls ich gefragt werde, nochmals zu helfen", sagte der 70-malige Nationalspieler gegenüber Sky. Er stellte jedoch fest, dass Löw sich zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht bei ihm gemeldet habe - ein Umstand, der sich inzwischen geändert haben dürfte.