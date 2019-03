Bericht: Jonathan Klinsmann steht bei Hertha BSC vor dem Abschied

Ein prominenter Name steht bei Hertha BSC offenbar vor dem Abschied: Jonathan Klinsmann, Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, scheint keine Zukunft mehr beim Hauptstadtclub zu haben. Das berichtet die Bild. Demnach wird der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert.

Gespräche mit Jürgen Klinsmann in Berlin

​50 ehemalige Hertha-Spieler – und was aus ihnen wurde.

Tenor: Klinsmann Junior hat sich in den zwei Jahren bei der Hertha zwar verbessert, benötigt aber für seine persönliche Entwicklung mehr Einsatzzeiten. Doch hinter dem unumstrittenen Stammtorhüter Rune Jarstein (34) und Ersatzkeeper Thomas Kraft (30) ist Klinsmann nur die Nummer drei.

Hertha hat drei Talente in der Hinterhand

In den zwei Jahren stand Klinsmann nur einmal bei den Profis im Tor, im unbedeutenden Europa-League-Spiel gegen Östersund, wo er aber immerhin einen Elfmeter hielt. Dazu hat Hertha mit Dennis Smarsch (20), Marius Gersbeck (23) und dem an Drittliga-Tabellenführer VfL Osnabrück ausgeliehenen Nils Körber (22) drei weitere talentierte Eigengewächsen in den Reihen. Dass Klinsmanns auslaufender Vertrag verlängert und er anschließend ausgeliehen wird, steht laut dem Bericht nicht im Raum.