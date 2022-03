Bericht: Impf-Debatte um Joshua Kimmich beendet - Bayern-Star mittlerweile grundimmunisiert

Er habe "noch ein paar Bedenken, was fehlende Langzeitstudien angeht", erklärte er Ende Oktober. Sein Zögern löste heftige Debatten aus. Mitte Dezember die Kehrtwende: Kimmich bereute angesichts seiner eigenen Infektion seine Skepsis und kündigt an, sich 2022 impfen lassen zu wollen. Dies hat er nun offenbar in die Tat umgesetzt und den Wirbel um seine Person damit beendet.