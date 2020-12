Bericht: Joshua Kimmich vor Blitz-Comeback - Bayern-Star gegen Leverkusen im Kader

Nur 41 Tage nach seiner Meniskus-Verletzung, inklusive Operation , steht Joshua Kimmich wohl vor seinem Comeback beim FC Bayern München . Wie Sky berichtet, gehört der Mittelfeldspieler des Tabellen-Zweiten dem Kader für das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr/Sky) an und ist einsatzbereit. Ob Kimmich, der sich im Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) verletzt hatte, direkt in der Startelf stehen wird, sei allerdings noch nicht sicher. Ursprünglich war eine Rückkehr des Nationalspielers für den Januar anvisiert worden .

Am Freitagmittag, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, hatte Bayern-Trainer Hansi Flick noch offen gelassen , ob Kimmich pünktlich zum Topspiel wieder zum FCB-Team stößt: "Er muss gemeinsam mit der medizinischen Abteilung entscheiden, wie der Weg weiter geht. Ich richte mich als Trainer danach" , sagte Flick. Mit Blick auf mögliche Folgeschäden im lädierten Knie möchte Flick das Risiko einer verfrühten Rückkehr umgehen. " Er hat eine lange Karriere vor sich, wir wollen die Fehler möglichst minimieren ", so der Bayern-Coach.

Verzichten muss Flick dem Sky-Bericht zufolge allerdings auf den angeschlagenen Leon Goretzka. Wegen Muskelproblemen fehlte der Nationalspieler bereits am Mittwoch beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg. Für Goretzka wäre das Fußball-Jahr damit gelaufen. Das Topspiel am Samstagabend ist für die Münchener wie für Leverkusen das letzte Spiel 2020. Beide beantragten beim DFB erfolgreich die Verlegung ihrer Zweitrunden-Partien im DFB-Pokal, die in der Weihnachtswoche angestanden hätten-