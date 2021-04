Bericht: Jude Bellingham erste Wahl für FC Chelsea und Thomas Tuchel – BVB plant mit England-Juwel

Allerdings, so heißt es weiter, will der BVB den für 23 Millionen Euro verpflichteten Bellingham , den Tuchel gegenüber Rice (der Wunschspieler seines Vorgängers Frank Lampard war) favorisieren soll, keinesfalls nach nur einem Jahr wieder ziehen lassen - insbesondere vor dem Hintergrund der drohenden Abgänge von Haaland und Sancho. Ein Transfer bereits nach dieser Saison gilt als unwahrscheinlich.

Der Vertrag Bellinghams läuft in Dortmund noch bis 2023, einen längerfristigen Kontrakt durfte er zunächst nicht unterschreiben, weil er noch minderjährig ist. Eine Anschlussvereinbarung bis 2025 soll allerdings bereits vorliegen. Der BVB sehe den Youngster in der Preisklasse von Haaland und Sancho, also jenseits der 100 Millionen Euro - fraglich, ob Chelsea diese Summe zu zahlen bereit ist, nachdem man bereits im vergangenen Sommer unter anderem für die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz kräftig hingelangt hatte.