Bericht: Julian Brandt bereitet Abschied vom BVB vor - Premier League als bevorzugtes Ziel

Verlässt Julian Brandt den BVB zwei Jahre vor seinem eigentlichen Vertragsende? Laut einem Bericht der Bild spielt der 25-Jährige in den Planungen für die kommende Saison keine Rolle. Der 37-malige Nationalspieler beschäftige sich daher mit einem Vereinswechsel im Sommer.

Dafür sondiere sein Vater demnach "bereits den Markt im In- und Ausland", wie es weiter heißt. Die Premier League soll das primäre Ziel des offensiven Mittelfeldspielers sein, der in Dortmund immer wieder zwischen Ersatzbank und Startelf hin und her pendelte.