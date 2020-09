Bericht: Nationalspieler und PSG-Bankdrücker Draxler ist Transfer-Kandidat bei Bayer Leverkusen

Bundestrainer Joachim Löw hatte dem 26-Jährigen, dessen Vertrag bei PSG im nächsten Sommer quasi ausläuft, dieser Tage einen Vereinswechsel nahegelegt . Draxler erklärte nach dem 1:1 am Sonntag im Nations-League-Spiel in der Schweiz im ZDF-Interview, man wisse nicht, ob diesen Sommer noch etwas passiere.

Draxler spielt seit 2017 bei PSG, zählt im Team von Trainer Thomas Tuchel aber nicht zu den Stammkräften. In der abgelaufenen Saison kam er lediglich auf sieben Startelfeinsätze in der Ligue 1. Über die vollen 90 Minuten stand der 26-Jährige viermal auf dem Platz. In der Champions League blieb dem Offensivmann sogar gänzlich nur die Jokerrolle, stand nicht ein einziges Mal in der Anfangsformation von Trainer Tuchel. Im verlorenen Finale der Champions League Ende August gegen den FC Bayern wurde er gut zwanzig Minuten vor Schluss eingewechselt. Zuletzt war auch über einen Wechsel in die Bundesliga zu Hertha BSC spekuliert worden.