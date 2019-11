Bericht: Jürgen Klinsmann steigt bei Hertha BSC ein - im Aufsichtsrat

Laut Bild ist Klinsmann inzwischen gut mit dem Hertha-Investor Lars Windhorst befreundet, der am Freitag weitere 12,4 Prozent an Klub-Anteilen der KGaA erwirbt. Dafür gibt Windhorst wohl zusätzliche 100 Millionen Euro aus. Zuvor hatte Windhorst bereits 37,5 Prozent für 125 Millionen Euro an Anteilen an Hertha BSC erworben.