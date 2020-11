Bericht: Juventus Turin plant vorzeitigen Verkauf von Superstar Cristiano Ronaldo

Der Grund: Der Superstar sei schlicht zu teuer. Mit 31 Millionen Euro Jahresgehalt sprenge Ronaldo das Gehaltsgefüge der Turiner , verdiene laut Sport fast fünfmal so viel wie der am zweitbesten bezahlte Paulo Dybala. Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind die Bezüge des portugiesischen Superstars dem Klub wohl deutlich zu hoch. Hinzu komme, dass eine Ausweitung des Arbeitspapiers mit dem bereits 35 Jahre alten Angreifer ein zu hohes Risiko für die Italiener darstelle.

Ronaldo war im Sommer 2018 für eine Ablöse von 117 Millionen Euro von Real Madrid nach Turin gekommen. Seither erzielte der fünfmalige Weltfußballer 71 Tore in 94 Pflichtspielen für die Italiener. Erst am Sonntag hatte der 35-Jährige beim 1:1 gegen Lazio Rom erneut für den amtierenden italienischen Meister getroffen. Es war das dritte Spiel seit seiner aufgrund eines positiven Corona-Tests eingelegten Zwangspause. Beim Spiel in Rom musste er in der 76. Minute angeschlagen vom Feld.