Bericht: Juventus Turin will Vertrag von Weltmeister Sami Khedira vorzeitig auflösen 

Sami Khedira und Juventus Turin : Nach fünf Jahren steht diese Beziehung offenbar vor dem Aus. Wie Spox und Goal berichten, will der italienische Meister den Vertrag (läuft noch bis 2021) mit dem Weltmeister von 2014 sofort auflösen. Der 33-Jährige soll in den Plänen des neuen Juve-Trainers Andrea Pirlo keine Rolle mehr spielen. Schon Ende Juli kamen Gerüchte über eine vorzeitige Vertragsauflösung auf - damals hieß es jedoch, dass Khedira auf den Verein zugegangen wäre.

Khedira, der seit fünf Jahren bei den Turinern spielt und in jeder Saison den Meister-Titel gewann, erlebte persönlich zuletzt zwei Spielzeiten zum Vergessen. Aufgrund von Knieproblemen (zwei Operationen) absolvierte der Deutsche in den zwei Saisons insgesamt nur 22 Liga-Spiele. Dabei gelangen dem Ex-Nationalspieler zwei Tore und eine Torvorlage. Zuletzt fiel Khedira wegen einer Adduktorenverletzung aus - und konnte so nicht am Finalturnier der Champions League teilnehmen.