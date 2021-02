Bericht über Ansprache: So erklärte Marco Rose seinen BVB-Wechsel den Gladbach-Spielern

Seit Montag ist es offiziell: Borussia Mönchengladbach verliert nach der Saison den Erfolgstrainer Marco Rose . Er schließt sich dem Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund an und geht dabei auch ein gewisses Risiko ein. Denn der BVB ist noch lange nicht für den internationalen Wettbewerb qualifiziert und könnte sogar noch im DFB-Pokal scheitern - ausgerechnet gegen Gladbach. Entsprechend enttäuscht haben die Spieler auf den Abgang reagiert, berichtet am Montagabend die Bild.

Rose habe sich eindeutig in der Kabine positioniert, schreibt das Blatt - und zitiert ihn sogar. Demnach soll er gesagt haben, dass er mit 55 oder 60 Jahren kein Trainer mehr sein will und deshalb den nächsthöheren Schritt zu Borussia Dortmund gehen wird. Er wolle nichts Langfristiges in Gladbach aufbauen, heißt es.