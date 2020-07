Bericht: Kai Havertz entscheidet sich für Sommer-Transfer - FC Chelsea ist Wechsel-Favorit

Bayer Leverkusen hat den Kampf um Kai Havertz offenbar verloren. Nach Informationen des Kicker hat sich der deutsche Nationalspieler für einen Transfer in diesem Sommer entschieden. Der 21-Jährige soll dabei einem Auslands-Wechsel nicht abgeneigt sein. Wie das Magazin, das sich auf mehrere Quellen beruft, berichtet, sei der Premier-League-Klub FC Chelsea der Top-Favorit auf eine Verpflichtung des Mittelfeld-Regisseurs. Auch Havertz selbst möchte demnach zu den Londonern wechseln.

Schon seit Wochen halten sich die Gerüchte um einen Havertz-Wechsel nach England hartnäckig. Die Sport Bild berichtete bereits in der vergangenen Woche, dass der Bayer-Profi bereits um seine Freigabe aus dem bis 2022 laufenden Vertrag beim DFB-Pokalfinalisten gebeten habe. In Leverkusen könnte bei einem Transfer des Shooting-Stars die Kasse klingeln: Wie nun auch der Kicker schreibt, könne sich Bayer vorstellen, 70 Millionen Euro als Ablöse-Sofortzahlung in diesem Sommer und 30 bis 40 Millionen als Nachschläge zu erhalten. Wenn die Ablöse inklusive Boni die 100-Millionen-Euro-Marke erreicht, sei der Werksklub mit einem Havertz-Transfer einverstanden. Nach SPORTBUZZER-Informationen soll Leverkusen deshalb auch ein 80-Millionen-Euro-Angebot von Real Madrid abgelehnt haben "Es gibt keinen Corona-Abschlag", zitierte der Kicker Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler.

Der FC Chelsea, der laut dem neuen Kicker-Bericht momentan der einzige Klub ist, der sich Havertz leisten kann, baut sich aktuell eine Top-Mannschaft für die kommende Saison auf. Mit RB-Leipzig-Star Timo Werner und Ajax-Genie Hakim Ziyech stehen bereits zwei Top-Transfers für die kommende Saison fest. Auch die Vorstellung, in einem solchen Team zu spielen, soll Havertz reizen. So sehr, dass ihm laut BBC-Bericht sogar egal sein soll, ob die Blues in der kommenden Saison in der Champions League vertreten sein werden. Aktuell belegen die Londoner drei Spieltage vor Saisonende in der Premier League den dritten Platz und wären damit für die Königsklasse qualifiziert.

Diese Deutschen spielten schon beim FC Chelsea Die Deutschen beim FC Chelsea: Eine Geschichte mit gemischten Ergebnissen, wie der SPORTBUZZER zeigt. ©