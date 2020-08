Bericht: Havertz wird bei Chelsea-Wechsel zum teuersten deutschen Spieler - Nur Kroos kassiert mehr

Der Wechsel von Kai Havertz von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea zieht sich nach wie vor hin. Die Verhandlungen im Hintergrund laufen zwar, gestalten sich aber noch immer zäh. Laut Sport Bild wurde Mitte vergangener Woche die "heiße Phase" eingeläutet. Klar sei inzwischen, dass das Gesamtpaket eines Transfers des siebenmaligen Nationalspielers den Londoner Klub rund 200 Millionen Euro kosten würde. Damit würde der 21-Jährige zum teuersten deutschen Spieler der Geschichte. Vor wenigen Wochen hatte Chelsea erst Timo Werner von RB Leipzig mit Aktivierung der Ausstiegsklausel in Höhe von 53 Millionen Euro diese Etikette verpasst.

Havertz soll den Verantwortlichen des Bundesligisten bereits mitgeteilt haben, dass er sich den "Blues" anschließen will und er habe die Bosse darum gebeten, dass die Verhandlungen mit der Londoner Delegation um Verhandlungsführerin Marina Granovskaia nicht in die Länge gezogen werden sollen. Lediglich bei der Ablöse ist man bislang noch nicht zu einer Einigung gekommen. Bayer will von den geforderten 100 Millionen Euro keinen Millimeter abweichen.